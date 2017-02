Teto de creche em Itajaí pega fogo e 110 crianças são retiradas do local

Susto 15/02/2017 | 13h40

Uma creche em Itajaí teve que ser evacuada no meio da manhã desta quarta-feira após um princípio de incêndio no imóvel. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 9h50min na CEI Hercílio Bento, no bairro São Vicente, região do Bambuzal, e precisou de extintores e litros de água para apagar o fogo.



Segundo o relato da diretora do centro de educação aos bombeiros, houve oscilações de energia, o disjuntor desligou e logo depois começou uma fumaça no telhado. O forro ficou danificado, mas houve apenas danos materiais. Cerca de 110 crianças estavam na creche na hora e foram retiradas imediatamente.