Thiago Silva destaca a qualidade do Barcelona e diz: "Rezar a Deus"

Europa 13/02/2017 | 11h09 Atualizada em

Às vésperas do duelo contra o Barcelona pela Liga dos Campeões, o Paris Saint-Germain já vive um clima de ansiedade e euforia. Nesta segunda-feria, o jornal "Mundo Deportivo" publicou uma entrevista de Thiago Silva onde o zagueiro, ao encher a bola dos catalães, deu uma curiosa receita para frear o badalado trio MSN - composto por Messi, Suárez e Neymar.

- Vamos ter muito trabalho e não vamos ter a vida fácil em nenhum momento. É preciso se preparar muito bem para que eles não tenham uma grande noite, porque, se eles tiverem, fica muito complicado para qualquer defesa, mesmo para a que é considerada uma das melhores do mundo, é quase impossível conseguir parar o ataque deles. É preciso ter muita concentração, tentar fazer com que eles não tenham muita posse de bola e rezar a Deus - disse o xerife brasileiro.



- É muito complicado falar de um time que tem várias soluções ofensivas. Se você marca o Iniesta tem o Busquets. Na frente, se marca o Messi tem o Neymar, Suárez. Se marca o lateral-direito tem o Alba. São jogadores muito capacitados e muito inteligentes, então é preciso uma concentração muito alta, cometer poucos erros e tentar diminuir ao máximo, o que é quase impossível, a posse de bola e aproveitar os momentos em que eles estão sem a bola - continuou.

Thiago Silva tem propriedade para falar do Barça. Isso porque, o jogador ex-Fluminense já foi eliminado quatro vezes pela equipe blaugrana na Liga dos Campeões. O embate, desta vez, será válido pelas oitavas de final.

Companheiros de Seleção Brasileira na última Copa do Mundo (2014, no Brasil), Thiago Silva e Neymar farão um duelo à parte nos jogos de ida e volta. Ao diário catalão, o defensor de 32 anos falou sobre o camisa 11 do Barcelona e o rival em si.

– Não sou como um pai para ele, porque não tenho tanta idade para ser pai dele. Desde que ele chegou na Seleção, tratei de dar todo o apoio, porque ele era uma das grandes promessas e é um grande jogador. Ele ainda tem coisas a conquistar na carreira, como ser o melhor do mundo, que cedo ou tarde, ele vai conseguir. Nossa relação é muito aberta, nos falamos praticamente todas as semanas. No Natal, ele esteva na minha casa no Rio. Quando saiu o sorteio, eu estava pensando ¿não, outra vez o Barcelona¿. Rapidamente, ele me procurou para dizer para eu me preparar, porque a gente ia voltar a se ver.

O jogo de ida entre as equipes será realizado já nesta terça-feira, às 17h45 (de Brasília), no Parque dos Príncipes.