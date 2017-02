Thyssenkrupp anuncia venda da CSA por EUR 1,5 bilhão

Frankfurt am Main 22/02/2017 | 05h59

O grupo industrial alemão Thyssenkrupp anunciou nesta quarta-feira a venda da brasileira CSA (Companhia Siderúrgica do Atlântico) ao grupo Ternium por 1,5 bilhão de euros, o que encerra a divisão Steel Americas do conglomerado, que registrou perdas recentemente.

A transação, que o grupo alemão espera concluir até setembro, implica uma depreciação de 900 milhões de euros euros "que afetará o lucro anual do grupo", mas não as previsões de lucro operacional Ebit para o exercício 2016/17, informa o Thyssenkrupp em um comunicado.

"Com a venda da CSA nos separamos definitivamente da Steel Americas. É uma etapa importante na transformação do Thyssenkrupp em um grupo industrial forte", declarou o presidente da empresa, Heinrich Hiesinger, citado no comunicado.

A venda da fábrica brasileira é parte da estratégia do Thyssenkrupp, que pretende privilegiar a produção de bens industriais e a prestação de serviços.

Além de produzir aço, o grupo fabrica elevadores, sua principal fonte de lucros, submarinos, peças de automóveis e planeja e constrói unidades industriais.

Thyssenkrupp tentava há alguns anos vender a CSA, que registrou perdas durante muitos exercícios, assim como a fábrica de Alabama, nos Estados Unidos, vendida em 2014.

Ambas formavam a divisão Steel Americas do grupo alemão.

