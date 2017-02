Time de Felipão goleia por 7 a 0 na Liga dos Campeões da Ásia

Na China 22/02/2017 | 14h36 Atualizada em

Outra goleada de 7 na vida de Felipão. Mas, desta vez, foi a favor. O técnico pentacampeão com a Seleção, mas que protagonizou o vexame de 7 a 1 frente à Alemanha, comandou o chinês Guangzhou Evergrande na vitória sobre o Eastern, de Hong Kong, na rodada de abertura da Liga dos Campeões da Ásia.



Os gols foram marcados por Wang e Liao (dois cada) e também pelos brasileiros Ricardo Goulart, Alan e Paulinho. O primeiro tempo encerrou 3 a 0. Os gols restantes foram marcados na etapa final.



O treinador considerou positivo o rendimento de sua equipe no primeiro jogo oficial realizado na temporada.



— O time deles teve um jogador expulso no pênalti que fizeram no início da partida. Depois tiveram outro jogador expulso. Fizemos 7 gols e erramos mais uns oito. Jogamos bem e buscamos mais gols. Não menosprezamos em nenhum momento — avaliou Felipão.