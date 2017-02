Titulares do Criciúma fazem trabalho de recuperação depois da vitória sobre o Brusque

catarinense 03/02/2017 | 19h02 Atualizada em





Foto: Fernando Ribeiro / www.criciuma.com.br / Divulgação





Depois de uma apresentação de luxo e da vitória por 4 a 0 sobre o Brusque, o dia seguinte foi de recuperação para o Criciúma. O grupo que atuou na última rodada do Catarinense teve uma sessão de relaxamento na piscina, enquanto os demais trabalharam no campo. No Centro de Treinamento do bairro Cristo Redentor, o clima era de comemoração depois do belo resultado.



Apesar dos momentos de descontração, o próximo desafio do Tigre já está na mira do grupo. No domingo, às 17h, o Criciúma recebe o Joinville no Heriberto Hülse, e quer buscar a primeira vitória do ano diante da torcida. O atacante Adalgiso Pitbull, autor do segundo gol na partida de ontem, destacou o entrosamento do grupo e o resultado dos treinos.



— Fico feliz por ter ajudado meus companheiros ontem, e por marcar o gol. A gente vinha trabalhando forte, esperando esse momento, para tirar aquele peso, aquela cobrança que vinha existindo. É um gol para dar tranquilidade, confiança, para gente continuar trabalhando forte — comentou o jogador.



Apesar de atuar pela esquerda no esquema de três atacantes proposto pelo técnico Deivid, o jogador diz que tem recebido muito apoio para fazer o melhor na posição. Para a partida diante do JEC, ele espera mais uma vez ajudar o time a buscar a vitória.



— Não tenho problema de jogar tanto aberto quando centralizado, tenho essa facilidade de jogar na direita ou na esquerda. O professor Deivid vem conversando bastante comigo, me orientando, venho tentando pegar da melhor maneira possível para que eu possa render e ajudar os meus companheiros dentro de campo — comentou.



Caio Rangel está no BID



O atacante Caio Rangel, apresentado no início da semana, já está á disposição do técnico Deivid. O nome do jogador apareceu na tarde de hoje no boletim informativo diário da CBF, e ele já pode estrear diante do Joinville.



Leia mais:

Com atuação segura, Criciúma goleia o Brusque por 4 a 0

Criciúma faz último treino antes da viagem para enfrentar o Brusque

Atacante Caio Rangel é apresentado no Criciúma