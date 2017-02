Três pedestres são atropelados nas ruas de Blumenau

Trânsito 18/02/2017 | 09h54

Três pessoas foram atropeladas na sexta-feira em Blumenau. O primeiro atropelamento aconteceu na Rua São Paulo, na Itoupava Seca, por volta das 6h45min. Segundo a Guarda Municipal de Trânsito, uma senhora de 43 anos se feriu ao ser atropelada por um Peugeot 207, com placas de Blumenau. Ela estava na faixa de segurança quando foi atingida pelo motorista de 69 anos. A mulher foi encaminhada pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Santo Antônio.

O segundo caso aconteceu no Distrito do Garcia. Uma mulher de 45 anos ficou ferida após ser atropelada também na faixa de segurança, na Rua Prefeito Frederico Busch Junior. O motorista de um Siena, com placas de Blumenau, atingiu a pedestre por volta das 9h50min.



O terceiro e último atropelamento registrado na sexta-feira em Blumenau foi na Itoupava Central. Uma mulher de 58 anos caminhava na calçada da Rua Professor Jacob Ineichen, na Itoupava Central, por volta das 20h, quando a porta traseira de um caminhão, com placas de Indaial, que estava aberta a atingiu. Ela foi socorrida pelo Samu e encaminhada ao Hospital Santo Antônio.