Três pessoas são assaltadas em Blumenau

Pelo menos três pessoas foram assaltadas entre a tarde de quarta-feira e a madrugada desta quinta-feira em Blumenau, segundo a Polícia Militar. O primeiro assalto aconteceu na Rua 2 de Setembro, na Itoupava Norte. Uma mulher passava pela Rua 5 de Outubro quando foi surpreendida por uma casal que a abordou e fugiu levando R$ 500 da vítima.



O segundo roubo aconteceu na Rua Conde D'eu, na Vila Nova, por volta das 21h30min. A vítima do assalto contou aos policiais que foi abordada por um homem que fez menção de estar armado e fugiu com R$ 50.



A última abordagem aconteceu durante a madrugada desta quinta-feira na Rua Johan Ohf, na Velha. Por volta das 1h50min dois homens armados abordaram um motociclista que transitava em baixa velocidade na via e após ameaça roubaram a moto, uma Honda Titan amarela, com placa de Blumenau. Rondas foram feitas, mas nenhum suspeito foi localizado.



