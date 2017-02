Três pessoas são baleadas em confronto com a PM em São José

Grande Florianópolis 03/02/2017 | 07h38 Atualizada em

Três pessoas ficaram feridas durante um confronto com a Polícia Militar (PM) na madrugada desta sexta-feira em São José, na Grande Florianópolis. Durante uma abordagem contra o tráfico na região de Barreiros, dois homens e uma mulher, que estavam dentro de um carro, passaram atirando contra o policiais. Na troca de tiros, os três suspeitos foram atingidos. O confronto ocorreu na rua Herberto Wilsen, por volta da 1h30min.

De acordo com a central de emergência da polícia, nenhuma das vítimas ficou ferida com gravidade e todas foram encaminhadas ao hospital da região. Com o grupo, a PM recolheu um carro e armas.

