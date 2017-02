Trump anunciará reforma fiscal em poucas semanas

Washington 09/02/2017 | 18h50

O presidente dos Estados Unidos Donald Trump afirmou nesta quinta-feira que em questão de "semanas" anunciará uma reforma fiscal que terá implicações para o comércio e a economia.

Trump disse que sua ideia é "reduzir a carga tributária das empresas americanas".

"Nas próximas duas ou três semanas" será feito um anúncio que será "fenomenal em termos de impostos", afirmou.

No Congresso, legisladores do Partido Republicano de Trump analisam cortes de impostos que seriam compensados com aumentos nas tarifas de importação.

Analistas advertiram que um passo nesse sentido poderia fazer que outros países apliquem em represália tarifas aos produtos americanos.

"Estamos enfrentando a concorrência do exterior por culpa de nosso código tributário", disse o porta-voz da Casa Branca Sean Spicer.

Essa legislação tributária "estimula empresas a não ficar (nos Estados Unidos) e o presidente reconhece isso", disse Spicer.

arb/ec/gm/ja/cc