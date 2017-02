Trump comparecerá à cúpula da Otan em Bruxelas

Bruxelas 09/02/2017 | 11h16

A Aliança Atlântica realizará sua cúpula em maio em Bruxelas, que contará com a participação do presidente americano, Donald Trump, em sua nova sede, embora as instalações não estejam totalmente finalizadas, informaram nesta quinta-feira fontes próximas ao caso.

Problemas vinculados à segurança informática estão atrasando as obras de instalação da nova sede em Bruxelas da Otan, que não será inaugurada de forma oficial até setembro, segundo uma destas fontes.

A Casa Branca anunciou, por sua vez, que Donald Trump se reunirá com os dirigentes dos outros 27 Estados membros em maio, após uma conversa telefônica entre o presidente e o secretário-geral da Aliança Atlântica, Jens Stoltenberg.

Trump expressou seu "profundo apoio à Otan", mas convocou os membros europeus a fazerem mais, disse Washington.

O líder americano deixou preocupados os líderes europeus assim que chegou à Casa Branca, ao assumir uma postura mais suave diante de Moscou e ao colocar em xeque o compromisso americano com uma aliança que classificou de "obsoleta".

"Temos a intenção de manter a cúpula na nova sede", declarou a porta-voz da Otan, Oana Lungescu, interrogada pela AFP, sem informar a data de inauguração das instalações.

Mas "o projeto tem vários problemas na parte dos sistemas de informação e de comunicação", disse, por sua vez, uma fonte próxima à questão.

