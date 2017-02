Trump é impopular mas aguenta o golpe, apontam pesquisas

Washington 22/02/2017 | 23h22

O presidente americano, Donald Trump, apresenta níveis históricos de baixa popularidade, mas ainda conservaria o apoio da base republicana em caso de conflito com os legisladores de seu partido no Congresso - revelam pesquisas divulgadas nesta quarta-feira (22).

De acordo com uma enquete da Universidade de Quinnipiac, apenas 38% acreditam que Trump esteja fazendo um bom trabalho, enquanto 55% desaprovam sua ação.

Além disso, 63% consideram que Trump não é sensato, e 55%, que não é sincero.

As pesquisas mostram que sua popularidade se reduz a cada dia, ameaçando enfraquecer seu capital político, apenas algumas semanas depois de sua posse.

Trata-se de um desempenho sem precedentes para um presidente moderno em início de mandato.

Muitos em Washington já olham para as eleições legislativas de 2018 como um verdadeiro teste para os congressistas republicanos. Com frequência, essas eleições de meio de mandato servem como uma espécie de referendo sobre as ações do presidente.

Nesse cenário, os democratas já começaram a sonhar com recuperar as 24 cadeiras e o controle da Câmara de Representantes. Uma mudança nessa direção poderia significar um sério freio para a agenda de Trump.

Já os republicanos estão mergulhados no dilema entre um presidente impopular e a rejeição do grande público.

Nesse sentido, uma outra pesquisa divulgada nesta quarta - do Pew Research Center - mostra que os eleitores republicanos continuam dispostos a apoiar Donald Trump em caso de conflito com seus correligionários no Congresso.

"Um pouco mais da metade dos republicanos e dos que se dizem próximos ao partido (52%) afirma que, se Trump e os líderes republicanos do Congresso não estiverem de acordo sobre um tema, serão mais propensos a confiar em Trump", afirma o Pew Center.

No sentido inverso, "cerca de um terço (34%) afirma que confiariam nos líderes republicanos em caso de divergência com o presidente", completa.

