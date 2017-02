Trump: informações sobre contatos com Rússia são 'falsas'

Washington 16/02/2017 | 16h07

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira que as notícias de contatos entre sua equipe de campanha e a Inteligência russa são "falsas", assim como as supostas conversas de seu ex-conselheiro de Segurança Nacional, Michael Flynn, com o embaixador russo em Washington.

"Eles não sabem nada disso. Não foram à Rússia. Nunca fizeram um telefonema para a Rússia. Nunca receberam um telefonema. São informações falsas", disse Trump durante a coletiva.

Trump também defendeu Flynn, que pediu e teve aceita sua demissão esta semana, afirmando que o ex-funcionário não fez nada de errado ao manter conversas anteriores à posse com o embaixador russo, Sergei Kislyak.

"Está fazendo o seu trabalho. Apenas estava fazendo o seu trabalho", insistiu.

* AFP