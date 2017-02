Trump nomeia hispânico Alex Acosta para secretaria do Trabalho

Washington 16/02/2017 | 15h24

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nomeou nesta quinta-feira o cubano-americano Alexander "Alex" Acosta para ser seu secretário do Trabalho, o primeiro hispânico de seu gabinete.

Acosta, de 49 anos, "tem uma carreira impressionante", disse Trump em coletiva de imprensa, acrescentando que "será um secretário do Trabalho fantástico".

Foi procurador federal no distrito do Sul da Fórida e atualmente é decano da Universidade Internacional da Flórida, embora tenha chegado a integrar a divisão de Direitos Civis do Departamento de Justiça durante o governo George W. Bush (2001-2009).

Formado em direito pela Universidade de Harvard, Acosta foi auxiliar de Samuel Alito, juiz da Suprema Corte, e anteriormente tinha atuado como advogado de empresas em Washington, onde se especializou em questões trabalhistas.

Acosta também é integrante do Conselho de Administração do Century Bank, banco com sede na Flórida e especializado em empréstimos para a comunidade hispânica.

Foi incluído duas vezes entre os "50 hispânicos mais influentes dos Estados Unidos", segundo a revista Hispanic Business.

