Trump pede que EUA ajam com inteligência após ataque em Paris

Washington 03/02/2017 | 11h44

O presidente Donald Trump afirmou nesta sexta-feira que os Estados Unidos devem agir com inteligência depois que um homem armado com um facão atacou guardas de segurança no Museu do Louvre, em Paris.

"Um novo terrorista islâmico radical acaba de atacar no Museu do Louvre de Paris. Os turistas foram confinados. A França em tensão outra vez. VAMOS SER INTELIGENTES", tuitou Trump.

Um homem atacou uma patrulha militar com um facão e aos gritos de "Alá é grande" antes de ser gravemente ferido pelo disparo de um soldado, uma agressão que o primeiro-ministro francês afirmou ser de "caráter terrorista".

O ataque aconteceu na entrada da turística galeria do Carrousel do Louvre, que dá acesso ao museu mais frequentado do mundo.

O soldado atacado ficou levemente ferido no couro cabeludo, enquanto o agressor foi ferido na barriga e está em estado grave.

* AFP