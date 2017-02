Trump propõe "aumento histórico" de gastos militares

Forças Armadas 27/02/2017 | 14h56 Atualizada em

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu, nesta segunda-feira, um aumento "histórico" nos gastos das Forças Armadas no próximo orçamento federal, que contempla por outro lado cortes na ajuda internacional.

— Este orçamento é a expressão de minha promessa de manter os Estados Unidos seguros. Incluirá um aumento histórico nos gastos de defesa — disse o presidente à imprensa após uma reunião com governadores na Casa Branca.

Leia mais

George W. Bush critica os ataques de Trump à imprensa

Governo mexicano é submisso ante "terrorismo de Trump", critica Igreja

Em guerra com a imprensa, Trump não vai comparecer ao jantar dos correspondentes estrangeiros



Uma fonte do governo destacou que o plano de Trump incluirá um aumento de 54 bilhões de dólares em gastos de defesa e cortes na ajuda internacional.

— A maioria das agências federais terá uma redução como resultado — disse a fonte, que pediu anonimato. Além disso, também acontecerá uma "grande redução na ajuda internacional", completou.

A proposta, que deve ser avaliada e aprovada pelo Congresso, aumentaria o gasto militar dos Estados Unidos — que já é o maior do mundo — em 10%. O anúncio acontece um dia antes do primeiro discurso de Trump no Congresso.

O orçamento anual de quase quatro trilhões de dólares define as intenções da presidência. Mas a proposta inicial de Trump, que prometeu limpar o orçamento de gastos supérfluos e redundantes, não inclui planos sobre gastos obrigatórios ou impostos, que compõem a maior parte das receitas e despesas.

O presidente enfrenta uma dívida federal de 20 trilhões de dólares e um déficit de 3,1% do PIB, em alta. Diante do desafio, suas promessas — como construir um muro na fronteira e acelerar as deportações de imigrantes em situação ilegal — têm um custo calculado em 5,3 trilhões, segundo o apolítico Comitê para um Orçamento Federal Responsável.

Leia as últimas notícias de Mundo



*AFP