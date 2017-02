Trump recebe plano de paz para a Ucrânia, segundo NY Times

Nova York 20/02/2017 | 07h01

O advogado pessoal do presidente Donald Trump entregou a ele um plano de paz para a Ucrânia elaborado por uma equipe não diplomática que indignou as autoridades ucranianas, informou no sábado o New York Times.

Segundo o Times, o plano foi enviado ao presidente por seu advogado Michael Cohen, que é um de seus homens de confiança e trabalha para ele desde 2007.

O jornal indicou que o deputado ucraniano Andrii Artemenko estaria envolvido na elaboração do documento e encara na presidência de Trump "uma oportunidade para defender um plano de paz para a Ucrânia".

Quando questionado por escrito pelo Times, o embaixador da Ucrânia em Washington, Valeriy Chaly, rejeitou a iniciativa. "É uma violação grosseira da Constituição" ucraniana, afirmou.

"Tais ideias só podem ser lançadas ou apoiadas por pessoas que representam aberta ou secretamente os interesses russos", estimou.

Há 3 anos, a Ucrânia atravessa um conflito interno que já deixou cerca de 10.000 mortos entre as forças governamentais e os separatistas pró-russos que, de acordo com Kiev, são apoiados militarmente pela Rússia, embora Moscou rejeite a acusação.

Artemenko "afirmou ter provas de corrupção cometida pelo presidente ucraniano Petro Porochenko" que "poderiam ajudar a retirá-lo do poder", acrescentou.

O deputado ucraniano "declarou ter recebido para seus projetos o apoio de colaboradores próximos de (Vladimir) Putin", presidente da Rússia, acrescentou o jornal.

Dias atrás, o The New York Times relatou que membros da equipe de Trump estavam em contato com autoridades russas durante a campanha presidencial.

No entanto, Trump e a Casa Branca negaram as alegações do jornal.

A inteligência americana informou que a Rússia interferiu na campanha eleitoral dos Estados Unidos e que, em grande medida, apoiou o candidato republicano, que venceu.

Segundo as informações divulgadas pelo jornal, Cohen é casado com uma ucraniana, vive na Trump Tower em Manhattan e é assessor especial do chefe de Estado desde 2007.

mdl/sg/val/ma