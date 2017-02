Trump reza pela audiência de Schwarzenegger

Washington 02/02/2017 | 13h48

O "café nacional de oração", um ritual de Washington que reúne legisladores dos dois grandes partidos, serviu de ocasião para o presidente Donald Trump brincar com Arnold Schwarzenegger, que o substituiu à frente do reality show 'O aprendiz'.

"Tivemos um sucesso extraordinário com 'O aprendiz' e quando me lancei à campanha pela presidência, tive de deixar o programa", falou o presidente ante centenas de pessoas reunidas em um grande hotel de Washington.

"Contrataram um astro cinematográfico, Arnold Schwarzenegger, para me substituir. E vimos o que aconteceu, uma queda vertiginosa da audiência, um desastre total", acrescentou.

"Quero rezar por Arnold e sua audiência, ok?", acrescentou, em meio a risadas.

"Donald, tenho uma ideia: por que não trocamos de lugar?", reagiu o ator e ex-governador da Califórnia (2003-2011) em um breve vídeo.

"A gente poderia voltar a dormir tranquilo", afirmou.

No início de janeiro, o maganta imobiliária, que continua sendo coprodutor executivo do programa, já havia mencionado no Twitter a queda da audiência de Schwarzenegger "em comparação à máquina de audiência" de Trump.

"Desejo a ele sorte e espero que trabalhe tão agressivamente por TODOS os americanos como trabalhou por sua audiência", respondeu Schwarzenegger.

* AFP