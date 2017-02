Turquia demite mais 4.500 servidores por tentativa de golpe

Istambul 07/02/2017 | 21h04

As autoridades turcas demitiram mais 4.500 funcionários dentro do expurgo deflagrado pelo governo após a tentativa de golpe de Estado em julho de 2016 - de acordo com um decreto publicado nesta terça-feira (7).

Entre os 4.464 funcionários expulsos, há 2.585 funcionários do Ministério da Educação, 893 da Gendarmeria, dez da Corte de Cassação, outros dez do Alto Conselho Eleitoral e 88 do canal de televisão pública TRT.

Também foram demitidos 330 universitários membros do Conselho de Ensino Superior, entre eles Ibrahim Kaboglu, um dos especialistas em Direito Constitucional mais prestigiosos do país.

As autoridades tomaram essas medidas no âmbito do estado de emergência instaurado depois do golpe de Estado frustrado de 15 de julho. Ancara acusa Fethullah Gülen, um pregador exilado nos Estados Unidos, de ter planejado o golpe. Ele nega as acusações.

Desde então, Ancara prendeu mais de 41.000 pessoas na Turquia, e mais de 100.000 foram demitidas, ou suspensas, entre elas professores, policiais e juízes.

