União Europeia se reúne em Malta e discute Brexit, migração e Trump

Primeira-ministra inglesa, Theresa May está no centro das discussões sobre o Brexit Foto: ANDREAS SOLARO / AFP

Os líderes europeus se reúnem, nesta sexta-feira, em Malta, para abordar alguns dos maiores desafios nos quase 60 anos da União Europeia (UE), como o Brexit e a crise migratória. É o primeiro encontro de cúpula do bloco desde a posse do presidente norte-americano Donald Trump.



"As preocupantes declarações da nova administração americana fazem com que nosso futuro seja altamente imprevisível, dentro de uma nova situação geopolítica no mundo", advertiu o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, na carta de convite.

Após sua eleição como presidente dos Estados Unidos, a UE se tornou um dos alvos das críticas de Trump, que celebrou o Brexit e chegou inclusive a afirmar que outros países seguiriam o exemplo da Grã-Bretanha. O republicano também questionou a ajuda aos sócios da Otan caso não aumentem os gastos militares.

As declarações levaram Tusk a incluir, em sua apocalíptica carta, o novo presidente americano entre as "amaças" externas que o bloco enfrenta, como China, Rússia e a situação no Oriente Médio e África, já que Washington "parece que questiona os últimos anos de política externa americana".

A reunião de cúpula de Malta representa a oportunidade para que "aqueles líderes que já tiveram contato com a administração americana" possam informar seus colegas, afirmou uma fonte europeia.

Apesar de concordar com a mensagem do presidente do Conselho, uma fonte diplomática europeia chamou, no entanto, de "infeliz" a redação da carta, ao colocar no mesmo nível as diferentes "ameaças" externas, especialmente no caso dos Estados Unidos.