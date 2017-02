Carnaval 2017 27/02/2017 | 15h07 Atualizada em

Unidos da Coloninha recebe o troféu e comemora o bicampeonato do Carnaval de Florianópolis

Unidos da Coloninha recebe o troféu e comemora o bicampeonato do Carnaval de Florianópolis Foto: Cristiano Estrela

A escola de samba Unidos da Coloninha é a campeã do Carnaval 2017 de Florianópolis. A apuração das notas dos jurados foi realizada na tarde desta segunda-feira, na Passarela Nego Quirido. A agremiação do Estreito obteve 269,3 pontos e é campeã do Carnaval da Capital pela nona vez.

As seis escolas do grupo especial desfilaram entre a noite de sábado e a manhã de domingo na Passarela Nego Quirido, Centro da Capital.

Tensão dos integrantes da Unidos da Coloninha durante a apuração das notas dos jurados Foto: Cristiano Estrela

A penúltima escola a se apresentar no grupo especial escolheu o enredo "A Coloninha teve uma boa ideia - Salve todos os inventores e suas mentes brilhantes" para este ano. A agremiação levou para a passarela três alegorias e 1,6 mil componentes, divididos em 20 alas.



Desfile da Unidos na Coloninha na Nego Quirido Foto: Cristiano Estrela / Agencia RBS

A comissão de frente já deu um gostinho do que viria: alquimistas levaram uma grande caldeira para a avenida. Ao todo foram 25 alas - pelo menos três delas eram coreografadas - e dois carros alegóricos, um no início e outro no fim da apresentação.



Assista à comemoração da escola após receber o resultado

Copa Lord também comemora o vice-campeonato

A Embaixada Copa Lord recebeu o troféu de vice-campeã do Carnaval de Florianópolis. A escola teve 268,7 pontos e ficou a apenas 0,2 à frente da Consulado, tempero que deu motivos para a agremiação comemorar bastante o resultado. Neste ano, não há rebaixamento de escolas para o grupo de acesso.

Embaixada Copa Lord recebe o troféu de vice-campeã Foto: Cristiano Estrela

Bicampeonato indica boa fase da escola

Em 2016, a Unidos da Coloninha já havia conquistado o título, depois de seis anos de espera. A escola das cores azul, verde e branco foi vencedora também em 1984, 1985, 1986, 1987, 1989, 1995 e 2009.

A Sociedade Recreativa e Cultural Unidos da Coloninha foi fundada em 10 de janeiro de 1962 pelos jovens amigos Carlos Sizenando da Cunha, Murilo de Oliveira, Natalício Sizenando da Cunha, Otávio José de Oliveira, Raul André de Andrade, Rodolfo Silva, Santos Leal Constâncio Machado e Waldemiro Câmara.

A escola ficou afastada do Carnaval de 1963 a 1983, retomando a participação nos desfiles de 1983. Já no ano seguinte, se tornou campeã pela primeira vez como o enredo "Feitos e Efeitos da Cana de Açúcar". Esse título abriu as portas para a série de cinco campeonatos consecutivos alcançados até 1989 (em 1988 não houve desfile).



– É um prazer muito grande, uma honra conquistar esse bicampeonato. A gente ensaiou muito desde agosto, toda semana. É muito amor por essa escola – diz, emocionado, o mestre da bateria da Coloninha, Eduardo Machado Seara.

Veja abaixo os detalhes da apuração direto da Nego Quirido



Desfile das campeãs

A Nego Quirido recebe nesta terça, a partir das 22h30min, o Desfile das Campeãs. Quem vai para a passarela novamente serão as escolas Unidos da Coloninha e a Copa Lord.

Conforme explicou o presidente da Liga das Escolas de Samba de Florianópolis (Liesf), Joel Costa Júnior, à Rádio CBN Diário, quem comprou ingresso para comparecer no desfile do grupo especial no sábado, pode levar o canhoto nesta terça para acessar às arquibancadas. Segundo Joel, a Liesf também vai vender ingressos a R$ 40.

