Unimed Grande Florianópolis põe à venda móveis e equipamentos 

A Unimed Grande Florianópolis está com diversos móveis e equipamentos, inclusive médico-hospitalares, à venda. A cooperativa anunciou em sua página a venda para clientes de produtos como poltronas, cadeiras, monitores e com descontos que podem chegar a 50%.

"As mercadorias fazem parte de uma série de produtos não mais utilizados pelas empresas do grupo econômico da Unimed, mas que ainda estão em bom estado de conservação", explicou em nota.

As compras devem ocorre m lote de, no mínimo, 20 itens. E os produtos estarão disponíveis até 10 de março.



Confira aqui os produtos à venda. Mais informações pelo telefone (48) 3288-2163.

Situação da cooperativa

A Unimed Grande Florianópolis fechou uma unidade de pronto-atendimento na Trindade no ano passado e está prestes a fechar um hospital em São José. A unidade, que é a primeira e maior operadora do sistema Unimed em Santa Catarina, perdeu 28,6 mil clientes em 2016, o que representa uma queda de 12,4%. Atualmente tem uma dívida de R$ 126 milhões. A direção reforça que economizou R$ 35 milhões em despesas administrativas no ano passado e cresceu 10% no faturamento bruto.

