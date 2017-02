Usuário que chamou Fernanda Gentil de "sapatão" é suspenso do Twitter

Punido 16/02/2017 | 13h24 Atualizada em

O usuário Antonio08345923 – aquele que chamou a apresentadora Fernanda Gentil de "sapatão" no Twitter e recebeu a simples e genial resposta "oi, fala" da apresentadora – teve sua conta suspensa na rede social.

O Twitter não dá explicações sobre as suspensões que impõe, mas há três motivos para que isso aconteça: spam, conta invadida ou denúncias por comportamento abusivo. Quem tenta acessar o perfil do usuário depara com a mensagem "Esta conta foi suspensa. Saiba mais sobre por que o Twitter suspende contas ou retorne à sua timeline."

Como Fernanda Gentil tem quase 1 milhão de seguidores – e como seu relacionamento com a jornalista Priscila Montandon ganhou notoriedade desde o ano passado – é possível que um grande número de denúncias seja a principal razão da suspensão da conta do agressor.

No inicio da semana, o caso se tornou viral: o tweet com tom agressivo foi respondido de maneira irônica pela apresentadora. Ao ser chamada de "sapatão" (Fernanda Gentil assumiu o namoro com Priscila no final do ano passado, após a separação do empresário Matheus Braga, pai de seu filho, em abril daquele ano), a jornalista simplesmente respondeu "oi, fala". A mensagem foi curtida por mais de 45,7 mil usuários e retweetada quase 30 mil vezes.