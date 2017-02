Poucas vitórias, muitos empates e uma incômoda nona colocação. O momento ruim do JEC no Campeonato Catarinense começa na falta de pontaria ofensiva. Sem os gols, as vitórias não aparecem, o time empata mais e não consegue subir na classificação. "AN" preparou um raio X para explicar como a ausência de gols implica uma série de outras consequências que preocupam a torcida e tiram o sono do técnico Fabinho Santos.