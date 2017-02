Venda de veículos em Santa Catarina cresce 1,76% em janeiro

Automóveis 03/02/2017 | 19h25 Atualizada em

Apesar de modesta, a venda de veículos novos em Santa Catarina esboçou uma reação em janeiro deste ano na comparação com o mesmo mês do ano passado. Segundo dados da Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave-SC), o número de emplacamentos aumentou 1,76%, total de 11,6 mil unidades vendidas, 200 a mais do que em 2016. Desde 2013 o Estado não registrava um cenário positivo.



O crescimento em janeiro foi puxado pelos seguimentos de comerciais leves — aumento de 54% — e automóveis — 2,42%. Na outra ponta, caminhões e motocicletas sofreram queda — 34,36% e 10,6% respectivamente.

Para o diretor executivo da Fenabrave-SC, André Andreazza, os dados mostram um pequeno alívio para o setor, embora o cenário ainda é ruim. Na comparação com dezembro, a queda nos emplacamentos foi de 22,27%, 3,3 mil veículos vendidos a menos.

— Começou uma estabilização, ou seja, paramos de cair. Estávamos caindo há mais ou menos quatro anos. Ainda temos uma venda igual a de 2006 — diz.

No acumulado do ano passado, as vendas caíram 22% em Santa Catarina. A frota circulante no Estado soma, hoje, 4.704.034 veículos, sendo que a maioria é de automóveis, em um total de 2.704.539.

Os números do Brasil tiveram queda de 25% na comparação entre dezembro e janeiro deste ano, e queda de 14,08% se comparado com janeiro de 2016.

Segundo André, a previsão é de que em 2017 o mercado tenha um pequeno crescimento em todos os segmentos em torno de 3%.