Vice-presidente dos EUA visita campo de concentração de Dachau

Dachau 19/02/2017 | 14h04

O vice-presidente americano, Mike Pence, fez neste domingo uma visita ao campo de concentração nazista em Dachau, Alemanha, em meio às preocupações por uma onda de incidentes antissemitas nos Estados Unidos desde que Donald Trump foi eleito presidente.

Pence, junto a sua esposa Karen e a sua filha Charlotte, percorreu o campo, onde mais de 200.000 prisioneiros políticos, judeus e outros foram detidos pelos nazistas entre 1933 e 1945. Mais de 40.000 pessoas morreram neste campo.

Sob um céu cinza, os Pence depositaram flores em um memorial no centro do campo e visitaram os quartéis, um crematório e uma câmara de gás.

"Foi um milagre termos sobrevivido", contou o ex-prisioneiro de Dachau Abba Naor ao vice-presidente e a sua família.

Pence assinou um livro de visitantes e terminou seu percurso com um ofício religioso na Igreja da Reconciliação, no prédio do campo.

"Comovente e emotivo percurso por Dachau hoje", tuitou em sua conta oficial do Twitter. "Não podemos esquecer nunca as atrocidades contra os judeus e outros no Holocausto".

* AFP