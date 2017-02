Vídeos: Jogadores do Inter de Lages vão ao delírio após golear JEC. Veja registros da festa no vestiário 

Empolgação vermelha 23/02/2017 | 11h19 Atualizada em

Imagens circulam nas redes sociais mostrando a grande festa que os jogadores do Inter de Lages fizeram após golear o Joinville pelo Campeonato Catarinense (clique aqui e confira como foi a partida).

O Inter pode chegar a 19 pontos e tem confronto direto com o líder Avaí (está com 19 pontos) na última rodada. Ainda restam nove pontos em disputa (clique aqui e confira a tabela de classificação do Catarinense).

Confira a festa dos atletas, capturada por Nilton Wolff dentro do vestiário do clube:

E no Facebook do Inter de Lages Mil Grau, a comemoração também ganhou destaque: