Vitória da Lazio e final antecipada na Espanha: os destaques dos jornais esportivos desta quarta /

Nas capas 01/02/2017 | 10h06 Atualizada em

O duelo entre Atlético de Madrid e Barcelona, pela semifinal da Copa do Rei, é o grande destaque dos jornais espanhóis nesta quarta-feira. O jogo é visto como uma final antecipada, já que a outra semifinal é disputada por times de menor expressão: Celta de Vigo e Alavés.

Na Itália, também é um confronto da copa nacional que está em evidência. A Lazio venceu a Inter de Milão por 2 a 1 na terça-feira e se garantiu na semifinal da competição.

Mundo Deportivo, Espanha

O Mundo Deportivo dá o tom de final antecipada para o jogo entre Atlético de Madrid e Barcelona. O jornal destaca que o primeiro jogo será na capital espanhola, mas a decisão da vaga fica para o Camp Nou.

As, Espanha

O As, de Madri, fala sobre o Vicente Calderón. O jornal ressalta que o Atlético de Madrid sonha em conquistar a Copa do Rei para se despedir do estádio em grande estilo — a partir da próxima temporada, o time jogará no novo La Peineta.

La Gazzetta dello Sport, Itália

A Gazzeta dello Sport dá sua capa para a vitória da Lazio sobre a Inter de Milão que garantiu o time azul na semifinal da Copa da Itália. A manchete faz uma referência ao filme La La Land, que é destaque mundial.

Corriere dello Sport, Itália

A criatividade não foi exatamente o ponto forte dos jornais italianos nesta quarta-feira. O Corriere dello Sport também fez o trocadilho com o La La Land para falar sobre a classificação da Lazio sobre a Inter.

L'Equipe, França

O jornal L'Equipe fala sobre a volta de Payet ao Olympique de Marselha. Na reestreia do astro, o time venceu o Lyon por 2 a 1 e passou para as oitavas de final da Copa da França.

Olé, Argentina

O Olé tem uma entrevista com Matías Almeyda. O argentino, ex-jogador e técnico do River Plate, é atualmente treinador do Chivas Guadalajara, que recebe o Boca Juniors em amistoso nesta quinta-feira.

Ovación, Uruguai

O Ovación fala sobre a estreia do Cerro-URU na Libertadores. Em casa, o time perdeu para o Unión Española-CHI por 3 a 2 com um gol sofrido no fim da partida. Com isso, precisará reverter a desvantagem fora de casa na próxima terça-feira para avançar à terceira fase — a última antes da etapa de grupos.

Lance!, Brasil

A edição paulista do Lance! dá destaque para o Corinthians nesta quarta-feira. O time está próximo de fechar a contratação do meia Jadson, mas não chegou a um acerto com Drogba.

*ZHESPORTES