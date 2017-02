Vitória do Barcelona e mercado da bola: os destaques dos jornais esportivos desta quinta

Nas capas 02/02/2017 | 11h20 Atualizada em

A vitória do Barcelona sobre o Atlético de Madrid, pelo primeiro jogo da semifinal da Copa do Rei, foi destaque dos jornais espanhóis nesta quinta-feira. Na Itália, a Gazzetta dello Sport traz material especial sobre o fechamento da janela de transferências.

Os franceses do L'Équipe destacaram a campanha de Paris para sediar os Jogos Olímpicos de 2024, enquanto os argentinos do Olé projetam a final da Supercopa Argentina, entre Lanús e River Plate, no sábado.

Mundo Deportivo, Espanha



Mundo Deportivo

O Mundo Deportivo, de Barcelona, destaca a vitória do Barça sobre o Atlético de Madrid, elogiando a capacidade da equipe de Luis Enrique de segurar o resultado diante da pressão dos donos da casa em busca de reação.

As, Espanha



As

O As dá outro enfoque ao jogo de quarta-feira. O jornal de Madri exalta a reação do Atlético na segunda etapa da partida e destaca que o confronto está indefinido.

La Gazzetta dello Sport, Itália



Gazzetta dello Sport

O principal destaque da italiana Gazzetta dello Sport é um material especial sobre o fechamento da janela de transferências, detalhando as negociações que marcaram o período de contratações no país.

L'Equipe, França



L'Équipe

O mais importante diário esportivo da França entra na campanha para que Paris seja sede dos Jogos Olímpicos de 2024. Daqui a 200 dias, será conhecida a cidade que receberá mais uma edição da Olimpíada.

Olé, Argentina



Olé

O Olé traz uma entrevista com o técnico do Lanús, Jorge Almirón, que passa para o River Plate a condição de favorito na final da Supercopa Argentina, a ser disputada entre as duas equipes no sábado.

Lance!, Brasil



Lance!

A edição paulista do Lance! destaca a vitória do Corinthians sobre a Ferroviária por 1 a 0, em amistoso em que Marquinhos Gabriel marcou o gol da vitória nos minutos finais.