"Vitória para dar confiança", aponta Henrique Trevisan, do Figueirense

A primeira vitória do Figueirense no Campeonato Catarinense 2017, não fez apenas o técnico Marquinhos Santos respirar um pouco mais aliviado. Os jogadores também estão um pouco mais tranquilos e confiantes para dar sequência ao trabalho. Um das peças que tem mostrado evolução no time alvinegro é o zagueiro Henrique Trevisan.

Cria do Figueirense, o atleta tem atuado na lateral esquerda, enquanto Marlon se recupera de lesão e enquanto João Paulo não fica à disposição. Trevisan, inclusive, já recebeu elogios do treinador.

- A gente estava precisando ganhar, para dar tranquilidade e confiança para o trabalho e foi importante essa vitória. Foi um jogo consistente, regular, temos muito o que evoluir ainda, mas foi importante essa primeira vitória.

Apesar de ser zagueiro de origem, o jogador diz que está "se soltando aos poucos", e espera continuar ajudando o time no decorrer da competição.

- Na base eu ja joguei alguns jogos de lateral. Função que sei cumprir, não é a ideal, mas estou procurando ajudar, independentemente da posição - contou Henrique Trevisan.

Após vencer o Inter de Lages por 2 a 0, o Alvinegro agora tem pela frente o Almirante Barroso. A patida será nesta quinta-feira, às 17h. A partida em Itajaí será em gramado sintético.

- Na própria base jogamos no sintético, no Avante, o sintético a bola pinga mais , corre mais, é uma situação nova, mas que a gente tem que se adaptar o mais rápido possível para ir lá e fazer um grande jogo. Não tem jogo fácil no Catarinense, ainda mais por ser lá. Vamos tentar desempenhar nosso papel e conseguir um resultado positivo - completou o jogador.

