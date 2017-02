Vlogueira de Massaranduba é finalista em concurso nacional

Internet 14/02/2017 | 16h06 Atualizada em

Quando Jéssica Krueger, 25 anos, começou a gravar vídeos para o Youtube nunca imaginou que isso a levaria a ser finalista em um concurso nacional. A jovem de Massaranduba, na região Norte de SC, está concorrendo com outras 16 garotas por um lugar na grande final da competição. O vídeo mais votado entre os concorrentes garante um prêmio de R$ 100 mil em contratos com uma marca de beleza.



A ideia de ser uma Youtuber começou de forma tímida e desafiadora, como ela mesma esclarece. Jéssica colocou 27 pinos na coluna após uma cirurgia para tratar a escoliose múltipla. Por precisar ficar um grande período de tempo em casa, ela acessava muitos vídeos de outras vlogueiras. Aos poucos foi se apaixonando pelo meio.



— Eu fiquei afastada do mundo por um tempo e as pessoas continuaram vivendo. Decidi me arriscar e começar a gravar vídeos para me sentir mais presente — conta a moça.



Por meio desse trabalho ela teve oportunidade de participar da competição. A marca patrocinadora do concurso envia mensalmente uma caixa com amostras de produtos para serem testados. Jéssica sempre recebe uma. A cada recebimento, a própria marca lança desafios para as Youtubers avaliarem os produtos e gravar um vídeo sobre eles.



— Cada desafio tem a ver com o que vem dentro da caixa. Eu fui selecionada com outras 16 meninas no desafio de verão e somente duas de nós chegaremos à final.



A moça concilia o canal junto ao trabalho de marketing em uma empresa da região, mas sonha com o dia em que o seu negócio se torne totalmente rentável. Com quase dois mil inscritos, ela sabe que a caminhada no ramo exige determinação. Para isso, ela procura estar sempre antenada e com novas ideias de publicações. A chance de ganhar o concurso prova que Jéssica pode chegar aonde quer.



— Acredito que ganhar esta competição me trará mais visibilidade porque mais pessoas conhecerão o meu trabalho. Participar da final que será em São Paulo e encontrar outras vlogueiras me deixará muito feliz — complementa.



