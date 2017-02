Volante do Figueirense, sobre estreia na Copa do Brasil: "Partida perigosa"

Alerta 14/02/2017 | 17h32 Atualizada em

O Figueirense entra em campo nesta quarta-feira para encarar o Rio Brasil-AC, fora de casa, pela rodada de estreia da Copa do Brasil. Embalado pela goleada sobre o Criciúma no final de semana, pela quinta rodada do Catarinense, o Furacão tentará a classificação na casa do adversário. E para não ser surpreendido, o volante do Figueira, Juliano, pediu atenção dos companheiros durante os noventa minutos.

- A Copa do Brasil é uma competição muito difícil, longa e equilibrada. Por isso precisamos ter atenção o tempo inteiro e fazer nosso jogo para sair com a classificação. Vamos em busca da vitória para passarmos à próxima fase da competição. É uma partida perigosa, mas temos que impor nosso ritmo do início ao fim - afirmou.

Ainda de acordo com Juliano, o elenco vem crescendo de produção a cada dia de trabalho no clube.

- Vamos procurar iniciar a Copa do Brasil com o pé direito, vencendo e fazendo uma boa apresentação, até para dar confiança na sequência da competição. Estamos crescendo e ganhando corpo a cada dia de treino. Isso é muito importante para o grupo neste momento da temporada - completou.

Veja os demais relacionados para o confronto



Goleiros: Luis Carlos e Thiago Rodrigues

Zagueiros: Bruno Alves, Dirceu, Henrique Trevisan e Pereira

Laterais: Dudu, Weldinho e João Paulo

Volantes: Juliano, Josa, Helder e Ferrugem

Meias: Yago, Everton e Matheus

Atacantes: Anderson Aquino, Índio, Ermel e Bill

Foto: Arte DC / Arte DC