Nova York 21/02/2017 | 12h34

Wall Street abriu em alta depois de um fim de semana prolongado pelo feriado do Dia do Presidente, impulsionada pelos bons dados do setor de distribuição e as estatísticas positivas internacionais.

O Dow Jones ganhava 0,24% e o Nasdaq 0,20%.

Na sexta passada, o Dow ganhou 0,02% e fechou nos 20.624,05 pontos, o sétimo recorde consecutivo. Já o Nasdaq avançou 0,41%, situando-se nas 5.838,58 unidades, enquanto o S&P 500 avançou 0,17%, nas 2.351,16 unidades.

* AFP