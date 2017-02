Wall Street fecha em baixa

Nova York 06/02/2017 | 18h59

Wall Street fechou em baixa nesta segunda-feira. O índice industrial Dow Jones baixou 0,09%, a 20.052,42 unidades, o Nasdaq caiu 0,06%, a 5.663,55 unidades, enquanto o S&P 500 teve queda de 0,21%, a 2.292,56 unidades.

A maior parte das petroleiras tiveram baixa, acompanhando a queda do preço do petróleo. O dia foi de poucas operações e sem divulgação de dados econômicos que impactassem no ânimo do mercado.

Para os analistas, os investidores estão digerindo os dados do mercado de trabalho divulgados na sexta-feira assim como a decisão da Casa Branca de revisar as normas financeiras adotadas após a crise de 2008.

No mercado de títulos, às 21H20 GMT o rendimento dos bônus do Tesouro a 10 anos caiu para 2,416% contra 2,472% de sexta-feira, enquanto o dos bônus a 30 anos caiu para 3,058%, de 3,096% na sessão anterior.

jmb/hs/gm/ja/cc