Wall Street segue eufórica com Trump e bate mais um recorde

Nova York 13/02/2017 | 19h01

Wall Street fechou nesta segunda-feira com mais um recorde, em um mercado entusiasmado com a promessa do presidente americano Donald Trump de cortar impostos.

O índice industrial Dow Jones ganhou 0,70%, a 20.412,16 unidades, o tecnológico Nasdaq subiu 0,52%, a 5.763,96 unidades, e o S&P 0,52%, a 2.328,25 unidades.

Esta foi a terceira sessão consecutiva de recordes dos três índices. A Bolsa foi impulsionada na quinta-feira, quando Trump anunciou que em duas ou três semanas anunciará uma "fenomenal" reforma tributária, cortando impostos.

"Percebo um clima de festa, e os investidores não querem ficar de fora", disse Jack Ablin, chefe de investimentos do BMO Bank.

"É uma continuação da semana passada", disse Bill Lynch, diretor da Hinsdale Associates. "O mercado parece dar a Trump o benefício da dúvida", acrescentou.

O mercado de títulos caiu. Às 21H20 GMT o rendimento dos bônus do Tesouro a 10 anos subiu a 2,429% contra 2,409% de sexta-feira enquanto os bônus a 30 anos subiu para 3,027%, de 3,007% na sessão anterior.

