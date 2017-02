Wikipedia proíbe uso do jornal britânico Daily Mail como fonte

Londres 09/02/2017 | 15h14

Os colaboradores de língua inglesa da enciclopédia online Wikipedia decidiram na quarta-feira banir o uso dos artigos do jornal britânico Daily Mail como fonte, salvo exceções, por considerar o tabloide "pouco confiável".

A decisão incomum se refere às edições em papel e online do jornal, o segundo mais vendido no Reino Unido e cujo site é um dos mais visitados do mundo, com 24,5 milhões de visitas por mês.

"Os colaboradores da versão em inglês da Wikipedia decidiram por consenso que o Daily Mail é pouco confiável, e por isso sua utilização como fonte deve ser proibida em geral", explica a Wikimedia - a fundação responsável pela Wikipedia - em um comunicado publicado em outro jornal britânico, The Guardian.

Editores citaram a "reputação do jornal de verificação insuficiente de fatos, sensacionalismo e produção acelerada", segundo uma declaração publicada no site da Wikipedia.

rba-at/mc/abk/age/mb/db