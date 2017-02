Youtuber catarinense Luba é eleito o preferido da internet em 2016 pelo E! Online Brasil 

Celebridade E! 06/02/2017 | 12h17

O youtuber catarinense Luba foi eleito a Celebridade E! de 2016. O prêmio foi anunciado na manhã de segunda-feira. Com 71% da preferência, equivalente a mais de 200 mil votações, Luba bateu recorde em porcentagem de votação comparado às edições anteriores e ficou à frente de Anitta, Christian Figueiredo, Fabio Porchat, Tatá Wernek, Tiago Iorc e Kefera, personalidades das mais influentes no meio digital. Esta é a sétima edição do prêmio, promovido pelo E! Entertainment Television.

Lucas Feuerschütte nasceu em Tubarão, no Sul do Estado, e ficou conhecido por meio do canal no Youtube LubaTV, criado em 2010. Hoje, o canal tem mais de 3,8 milhões de inscritos, uma legião de fãs (que ele carinhosamente chama de turma) que acompanha religiosamente as histórias de Luba. Além do seu canal principal, o vlogueiro também tem um voltado para jogos, o LubaTV Games.

Desde 2010, o E! Entertainment Television, por meio da plataforma E! Online Brasil, divulga a lista de indicados ao prêmio Celebridade E!, que reconhece as diferentes personalidades da cultura pop que mais se destacaram durante 2016.

Os indicados ao prêmio Celebridade E! 2016 foram: Anitta, Christian Figueiredo, Fabio Porchat, Gustavo Stockler, Kefera, Luba, Mari Nolasco, Marina Ruy Barbosa, Nah Cardoso, Niina Secrets, Sophia Abrahão, Taci Alcolea, Tatá Wernek, Tiago Iorc e Viih Tube

Nas edições anteriores, David Luiz, Ivete Sangalo, Gisele Bündchen, Sophia Abrahão e Camila Queiroz foram contempladas com o troféu Celebridade E!.

