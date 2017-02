Zagueiro Marquinhos, do Figueirense, cai no doping, chora e jura que não usou anabolizantes

Momento triste 24/02/2017 | 10h50 Atualizada em

O principal jogador do Figueirense na atualidade, o zagueiro Marquinhos, foi flagrado no exame antidoping.

O atleta retornou lesionado das férias e passava por um período de transição para retornar ao time no segundo turno do Catarinense. O atleta, neste período de recuperação, decidiu não receber salário em respeito ao clube.

Marquinhos, no quarto ano defendendo o Alvinegro, é um dos nomes mais identificados com a torcida.

O jogador comentou seus sendimentos após ter sido flagrado no doping, no jogo contra a Chapecoense, no dia 6 de novembro:

- É difícil até encontrar as palavras, hoje é um dia em que o mundo caiu sobre minha cabeça. É o dia mais difícil da minha carreira e, na vida pessoal, depois do falecimento dos meus pais, também é o momento mais complicado.

O zagueiro não conteve as lábrimas ao revelar seu sofrimento e ao negar o uso de substância ilícita:

- Já estou vivendo há mais de um mês este martírio, quando saiu o primeiro exame e passei a esperar o resultado da contra-prova. Quero dizer que jamais usei a substância anunciada, esteróide anabolizante, e estou aqui para esclarecer isso porque sei que muita coisa vai surgir na mídia. Já estou trabalhando com uma equipe de médicos e advogados para tentar esclarecer o que ocorreu o quanto antes porque é minha carreira que está em jogo. Posso não ter convocações para seleção, muitos títulos, mas o que mais prezo em minha carreira é a dignidade.

Marquinhos ressaltou sua surpresa:

- A um leque enorme de situações que podem ter ocorrido, vamos atrás da verdade. Antes deste exame, eu havia feito um antidoping no dia 28 de agosto, contra o Santos, dois meses e meio antes e nada foi constatado, tudo normal, fora outros exames que fiz no ano. Sou homem suficiente para assumir caso tivesse feito algo errado, por este motivo fui atrás de pessoas especializadas, para tentar esclarecer tudo.

O doutor Sérgio Parucker garantiu que o clube orienta seus atletas:

- Temos esta preocupação, fazemos palestras inclusive com membros da comissão antidoping. Por este motivo temos confiança no atleta de que ele estava orientado e ficamos surpresos, até pelo histórico do jogador, incluindo o exame anterior, contra o Santos, que deu negativo.

Confira, abaixo, coletiva do zagueiro, gravada no Facebook da CBN Diário pelo repórter e setorista do Figueirense, Kadu Reis: