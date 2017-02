Zé Love explica lágrimas após primeiro gol com a camisa do Figueirense

Emocionado 05/02/2017 | 23h06 Atualizada em

Titular, o atacante Zé Love marcou de pênalti, na vitória por 2 a 0 sobre o Inter de Lages, o seu primeiro gol com a camisa do Figueirense. E na comemoração o jogador não segurou a emoção e caiu em prantos. Depois da partida ele comentou o motivo do choro após o gol.



– Meu melhor amigo vem passando por um momento difícil. Ficamos muito tristes por isso, mas Deus tem abençoado ele. Tenho certeza que ele estará com a gente em breve. Dedico esse gol para ele. Espero continuar evoluindo para marcar mais vezes e para ajudar o Figueirense – disse Zé.



Figueirense derrota o Inter de Lages e alcança primeira vitória do ano



Para o próximo jogo, quarta-feira contra o Almirante Barroso, o jogador é dúvida. E ainda de acordo com o ¿artilheiro do amor¿, sua parte física tem melhorado muito nos últimos dias, mas ainda não está em totais condições.



– Treinei forte na última semana, mas preciso de um pouco mais de tempo para chegar ao nível ideal. Tenho me dedicado muito para estar 100% logo. Estou muito motivado aqui no Figueirense e feliz com a recepção que tive desde a minha chegada.

Zé Love (Figueirense,) anota un GOL y llora tras dedicarselo a un amigo 'qué pasa un mal momento' pic.twitter.com/BLiZMGDowP — Vahoos Hernández (@Vahooos) 5 de fevereiro de 2017