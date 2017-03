"A Grande Família" volta à tela da Globo em março

O retorno 06/03/2017 | 14h34 Atualizada em

Sucesso por mais de uma década na Globo, A Grande Família volta à tela da emissora no especial Álbum da Grande Família. A partir do dia 20 de março, Lineu (Marco Nanini) volta retorna para contar, a cada semana, a história de um dos personagens da série – em 2017, a segunda versão do seriado completa 16 anos.

A reprise terá duração de seis semanas e vai começar pela trajetória de Nenê (Marieta Severo). Cinco episódios selecionados, um a cada dia, destacarão a personalidade e as transformações na vida da matriarca da família Silva. Na semana seguinte, será a vez de Bebel, seguida por Agostinho e Tuco. A quarta semana será dedicada aos convidados especiais Floriano (Rogério Cardoso), Marilda (Andrea Beltrão), Mendonça (Tonico Pereira), Beiçola (Marcos Oliveira) e Paulão (Evandro Mesquita). Para encerrar, será contada a saga de Lineu (Marco Nanini), narrador do especial.

O especial é fruto do trabalho de curadoria que a Globo tem feito ao lançar um novo olhar sobre o seu acervo. No ar sempre de segunda a sexta, os episódios serão exibidos após o Jornal da Globo.

