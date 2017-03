Cabul 01/03/2017 | 06h30

A polícia e um centro de inteligência foram alvos nesta quarta-feira de atentados, um deles com carro-bomba, em Cabul, informou o ministério do Interior do Afeganistão.

O segundo atentado foi cometido por um homem-bomba cinco minutos depois do primeiro, afirmou o porta-voz do ministério.

* AFP