Atentados em Cabul contra a polícia e o serviço de inteligência

Cabul 01/03/2017 | 07h40

Várias pessoas ficaram feridas nesta quarta-feira em atentados contra a polícia e um centro de inteligência em Cabul reivindicados pelos talibãs, informou o ministério do Interior.

O primeiro atentado foi lançado com um carro-bomba e o segundo, cinco minutos depois, foi provocado por um suicida, acrescentou o porta-voz do ministério do Interior, Najibullah Danish.

O primeiro ataque, o mais violento, foi lançado no oeste de Cabul por um "suicida ao volante de um carro-bomba às 12h30 (05h00 de Brasília) na delegacia de polícia PD6", disse.

Depois da explosão do carro-bomba foi registrado um tiroteio, acrescentou.

"Não podemos confirmar que tenha sido um ataque complexo" que teria permitido que os criminosos entrassem na delegacia, disse o porta-voz.

Outra fonte dos serviços de segurança disse que um homem armado conseguiu entrar no edifício.

"O segundo ataque foi lançado cinco minutos depois do primeiro, às 12h35 locais (05h05 de Brasília), por um suicida a pé contra um centro dos serviços de inteligência (NDS) no sudeste da cidade", acrescentou o porta-voz.

Um criminoso foi abatido quanto tentava entrar no edifício da NDS, indicaram fontes de segurança que pediram o anonimato.

O porta-voz dos talibãs, Zabibullah Mujahid, reivindicou os atentados em uma mensagem divulgada pelo Twitter.

Dois ataques "começaram contra a delegacia PD6 e um importante centro de inteligência em Cabul", afirmou o porta-voz.

* AFP