Avaí recebe o Inter de Lages e espera torcida para receber troféu de campeão do turno  

Avaí e Inter de Lages entram em campo às 18h30min deste domingo, no Estádio da Ressacada, na rodada que fecha o turno do Campeonato Catarinense. Independentemente do resultado dentro das quatro linhas, o dia será de celebração para o elenco e torcida do Leão da Ilha. Após o jogo, o time receberá da Federação Catarinense de Futebol a Taça Club Atlético Nacional, em comemoração à conquista do primeiro turno do Estadual.



O nome do troféu reverencia o clube colombiano, por toda a solidariedade e homenagem prestadas às vítimas do desastre com o avião da Chapecoense, em novembro, na Colômbia.

Quem assistir ao jogo poderá ver em campo jovens atletas do Avaí em atuação. Isso porque a tendência é que o técnico Claudinei Oliveira escale uma equipe mista, ou até mesmo reserva. O comandante quer dar um descanso aos atletas que atuaram na maioria das partidas do Leão até agora, como Alemão, Betão e Romulo.

– Eles têm que aproveitar as chances. Por exemplo, temos o Mauricio que é um zagueiro que não foi pra Copa São Paulo. Ficou com a gente na pré-temporada. Sempre que entrou, entrou bem. Tem que ganhar confiança – considerou o treinador.

Na sexta-feira, Claudinei Oliveira recebeu a notícia de duas baixas na equipe: Diego Jardel e Leandro Silva, com lesões na coxa, desfalcam o grupo por aproximadamente 15 dias. Os dois passaram por exames e ficam de fora das primeiras partidas do returno, o que aumenta a chance do treinador escalar garotos contra o Colorado de Lages.

– Temos que ver esses jogadores jogando, dar oportunidades. É bom botar nesses jogos, adversário difícil, queremos a vitória, não vamos entrar de qualquer jeito, temos que fazer um jogo bom – completou o comandante.

Ficha técnica

Avaí

Douglas; Gustavo Santos, Gustavo, Maurício e João Paulo; Menezes, Ferdinando, Renato e Caio César; Marcelinho e Júnior Dutra.

Técnico: Claudinei Oliveira

Inter de Lages

Neto Volpi, Marcelinho, Victor, Renato Camilo e James; Parrudo, Michel Schmöller, Enercino e Marcos Paraná; Paulo Victor e Luizinho.

Técnico: Joel Cornelli

Arbitragem: André Luiz Back, auxiliado por Clovis Rogério Gugel e Luciane Rodrigues dos Santos

Horário: 18h30min deste domingo

Local: Estádio da Ressacada, em Florianópolis

