Avalanches matam dois esquiadores nos Alpes franceses

Dois esquiadores, incluindo um holandês, morreram e outros dois desapareceram, na terça-feira, após duas avalanches nos Alpes franceses. De acordo com a polícia de Modane, um grupo de três holandeses que esquiavam fora das pistas foram soterrados em Valfrejus, no departamento francês de Savoie, indicou a polícia de Modane. Um deles morreu.



As equipes de resgate retomaram as buscas pelos outros dois, nesta quarta-feira, às 6h30min (às 3h30min, pelo horário de Brasília), com a ajuda de um helicóptero e cães especializados em resgates.

— Aparentemente, as três pessoas não tinham sistema de detecção (em caso de avalanche) — afirmou a polícia.

O alerta foi dado às 18h30min, (15h30min de Brasília), na terça-feira, mas os investigadores acreditam que a avalanche ocorreu antes. O segundo fenômeno, que ocorreu no departamento de Hautes Alpes, matou um esquiador, cuja identidade não foi revelada pelas autoridades.