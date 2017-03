Bebê é transportada de helicóptero para realizar cirurgia cardíaca em Joinville

Saúde 07/03/2017 | 19h50

Uma menina de um mês de idade teve que ser transportada de helicóptero dentro de uma incubadora, de Lages para Joinville, na tarde desta terça-feira para realizar uma cirurgia cardíaca no Hospital Infantil Dr. Jeser Amarante Faria.



Segundo o soldado Bornhausen, da 5ª Companhia de Aviação da Polícia Militar de Lages, a criança nasceu sem problemas de saúde, mas depois foi descoberto que ela tem uma má formação cardíaca. A transferência do Hospital Infantil Seara do Bem ocorreu às 14 horas e uma hora depois a menina já estava em Joinville.



O soldado diz que o transporte de crianças para outros hospitais do Estado é comum. Neste mês, já foram realizados quatro transferências parecidas. De acordo com o policial, o voo ocorreu dentro da normalidade, sem nenhum problema.



O Hospital Infantil de Joinville informou que a paciente foi internada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) cirúrgica, mas o procedimento ainda não foi realizado. A equipe médica precisa fazer a avaliação do caso e o acompanhamento da menina.



A unidade joinvilense é referência em cirurgia cardíaca de alta complexidade em Santa Catarina e realiza, em média, 20 procedimentos por mês.