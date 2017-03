Biblioteca pública de Nova York exibirá arquivos de Lou Reed

Nova York 03/03/2017 | 16h45

A biblioteca pública de Nova York adquiriu os arquivos do lendário cantor Lou Reed, morto em 2013, os quais incluem milhares de gravações e documentos que serão colocados à disposição do público em breve.

Conhecido por seu imponente edifício principal na Quinta Avenida, o sistema de bibliotecas públicas da cidade anunciou a aquisição na quinta-feira (2), no dia em que Reed teria completado 75 anos.

"Meu sonho sempre foi tornar o trabalho de Lou totalmente acessível ao público", comentou a artista Laurie Anderson, viúva de Reed, que reuniu e classificou a coleção do cantor após sua morte.

Os arquivos do cantor incluem 3.600 gravações de áudio e 1.300 vídeos, além de 90 metros de documentos escritos e fotos, segundo a instituição.

"Demora algum tempo para ver uma vida como um todo e, agora que a primeira etapa dos arquivos está concluída, podemos dar um passo para trás e começar a ver alguns padrões novos e deslumbrantes no trabalho que Lou fez em sua longa e intensa vida como artista" disse Anderson.

Reed revolucionou o mundo da música com a banda The Velvet Underground e depois como artista solo, infundindo ao rock uma sensibilidade estética do mundo da Arte Moderna.

Seu primeiro álbum, "The Velvet Underground and Nico" (1967), foi produzido pelo artista Andy Warhol e abordou temas como o uso de drogas e o fetichismo sexual.

