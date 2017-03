"Caímos de cabeça erguida", avalia zagueiro do Avaí após eliminação na Copa do Brasil

Na Ressacada 01/03/2017 | 22h06 Atualizada em

O discurso dos jogadores do Avaí após a eliminação na Copa do Brasil para o Luverdense foi o mesmo: de que não faltou vontade e nem entrega. O Leão saiu atrás no placar, buscou o empate, mas acabou derrotado nos pênaltis, em noite de grande atuação do goleiro adversário Diogo Silva.

Segundo o lateral-esquerdo Capa, no segundo tempo o time catarinense foi muito superior, mas não soube concluir em gol.

- Acho que fomos superiores a eles, e pênalti é competência. Infelizmente a gente não converteu e eles fizeram. Acho que o último passe, aquela bola para o gol faltou, mas estamos de parabéns, buscamos o empate e terminanos massacrando o adversário, mas não deu - avaliou Capa.

Já o zagueiro Alemão, apesar do resultado ruim no Estádio da Ressacada, diz que o Avaí deixa a competição de cabeça erguida.

- Acho que se for falar que faltou vontade foi no primeiro tempo, no segundo tivemos pelo menos cinco chances claras de gol. Mas infelizmente tomamos gol no primeiro tempo e isso acabou prejudicando. Nós caímos de cabeça erguida pelo o que a equipe fez no segundo tempo e infelizmente perdemos nos pênaltis - disse.

O Avaí volta a campo neste domingo, às 18h30min, contra o Inter de Lages, pela última rodada do turno do Campeonato Catarinense.

