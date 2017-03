Caminhoneiros suspendem greve no transporte de contêineres em Santa Catarina

Greve 05/03/2017 | 14h33 Atualizada em

Os transportadores autônomos decidiram suspender temporariamente a paralisação que já atingia 80% do transporte de contêineres em Itajaí e Navegantes desde sexta-feira. A suspensão ocorreu após a Seara obter uma liminar na Justiça que proibiu os manifestantes de impedir a circulação de caminhões com cargas da empresa em direção aos portos.



A decisão foi emitida pela Vara de Plantão no sábado, e é válida apenas para as cargas da empresa de alimentos. A multa prevista, em caso de descumprimento por parte do Sindicato dos Transportadores Autônomos de Contêineres (Sintracon), é de R$ 50 mil por dia.



Uma reunião da categoria com os representantes das empresas contratantes em Itajaí, Navegantes e Itapoá foi marcada para segunda-feira, às 14h, onde os caminhoneiros tentarão acertar novos valores de frete.