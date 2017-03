Candidato de centro lidera corrida presidencial na França

Corrida ao Palácio do Eliseu 09/03/2017 | 07h57 Atualizada em

O ex-ministro da Economia Emmanuel Macron superou, pela primeira vez, a candidata de extrema-direita Marine Le Pen em uma pesquisa eleitoral na disputa pela presidência da França.

A sondagem do instituto Harris Interactive, publicada nesta quinta-feira, mostra o fundador do "En Marche!", partido de centro, com 26% das intenções de voto, contra 25% para a presidente da Frente Nacional, que aparece em segundo lugar. A pesquisa leva em conta o cenário para o primeiro turno, previsto para 23 de abril.

A pesquisa realizado para a France Televisions também também inclui a projeção para o segundo turno, previsto para 7 de maio. Macron, ex-ministro do atual governo socialista, mas que se define como "nem de esquerda, nem de direita", venceria com folga a eleição presidencial: 65% dos votos, contra 35% para Le Pen.

O candidato da direita, François Fillon, que viu a campanha desabar no último mês pelo escândalo das acusações de empregos fantasmas no Parlamento para a esposa e filhos, caiu para o terceiro lugar, com 20% das intenções de voto. Em seguida, aparecem o candidato socialista Benoît Hamon (13%) e o aspirante da esquerda radical Jean-Luc Mélenchon (12%).

As motivações para a intenção de voto mencionadas pelos entrevistados foram o projeto do candidato (63%), a capacidade para executar ideias novas (57%), o desejo de sua vitória (56%) e a honestidade do aspirante (54%).

Um total de 82% dos entrevistados afirmaram que estão interessados (muito ou bastante) nas eleições, enquanto 18% não demonstram grande interesse ou nenhum.

A pesquisa foi realizada entre 6 e 8 de março com uma mostra representativa de 4.533 pessoas registradas nas listas eleitorais. A margem de erro é de 0,6 a 1,6 ponto percentual.