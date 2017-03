Cantor do One Direction é preso após briga em aeroporto

Los Angeles 04/03/2017 | 20h34

O cantor do grupo One Direction, Louis Tomlinson, foi detido após uma briga com um paparazzo no aeroporto de Los Angeles que deixou dois feridos - informou a Polícia neste sábado (4).

O artista britânico, de 25, estava com a namorada no terminal aéreo de Los Angeles na sexta-feira à noite, quando foi abordado por um fotógrafo e começou a briga, relataram as autoridades.

"Testemunhas disseram que Tomlinson jogou o fotógrafo no chão pelas pernas, fazendo que caísse para trás, agredindo-o na cabeça e nas costas", declarou a porta-voz da Polícia do aeroporto, Alicia Hernandez.

Tomlinson também teria ferido uma mulher quando tentou tomar o celular dela, no momento em que filmava a parceira do cantor, acrescentou Hernandez.

O fotógrafo foi levado para um hospital, mas ainda não há informações sobre seu estado. Já a mulher agredida teve o olho machucado e recebeu atendimento, completou a porta-voz.

Tomlinson foi posto sob custódia e liberado na manhã deste sábado, após pagar fiança de US$ 20 mil, conforme informação da Polícia.

