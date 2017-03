Carnaval termina com cinco mortes nas estradas de Santa Catarina

Balanço no trânsito 01/03/2017 | 13h50 Atualizada em

Mais um acidente na madrugada desta quarta-feira ocasionou outra morte nas estradas de Santa Catarina durante o feriado de Carnaval. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um homem de 43 anos faleceu depois que o carro em que viajava sozinho capotou no km 285,7, por volta das 4h30min. Com esta ocorrência, cinco mortes no trânsito foram contabilizadas durante os últimos dias.

Nas rodovias fiscalizadas pela PRF foram três óbitos. Comparado ao carnaval de 2016 - quando 11 pessoas perderam a vida em BRs de SC - 2017 registrou 72% menos mortes. Já nas estradas estaduais, de responsabilidade da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), duas pessoas faleceram. De acordo com dados de ocorrências, a diminuição foi de 60% em relação ao mesmo período do ano passado.

Além das três mortes no fim de semana e o capotamento desta madrugada, na tarde de segunda-feira um homem de 45 anos perdeu a vida na SC-355 em Treze Tílias, no Oeste de SC. O acidente, que feriu levemente o motorista do outro carro, aconteceu no km 94,550, por volta das 16h30min.

Mortes do fim de semana

Acidente em na BR-282 em Lages, no Sul de SC, deixou uma criança de seis anos morta Foto: PRF / Agência RBS

O primeiro acidente no fim de semana foi registrado pouco antes das 7h de sábado em Lages. Carlos Alberto Ribeiro, 46 anos, morreu após uma colisão frontal no km 189 da BR-282. À noite, por volta das 19h30min, uma criança de apenas seis anos morreu em outra colisão frontal em Rancho Queimado, na Grande Florianópolis. Segundo informações, uma mulher de 54 anos, que conduzia um Sandero, se perdeu no km 54 da BR-282 e invadiu a pista contrária. A motorista do carro sofreu apenas escoriações e recebeu atendimento.

Na madrugada de domingo, outra colisão deixou um homem de 28 anos morto e outras três pessoas gravemente feridas na SC-410 em Nova Trento, na Grande Florianópolis. Por volta das 2h15min, um Golf com placas de Nova Trento bateu de frente em um Santana Quantum, com placas de São João Batista.

